Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz Ранее шуметь в жилой застройке запрещалось с 23.00 до 6.00. С 7 июля в статью 437 "Нарушение тишины" КоАП РК были внесены изменения. С 19 июля шуметь запрещается с 22.00 до 9.00. Развлекательные заведения в выходные и праздничные дни могут шуметь на час дольше - до 23.00.

- Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, - говорится в статье 437 КоАП РК.

Нарушение этой статьи влечет штраф. Физических лиц могут оштрафовать на 5 МРП (13 890 тенге), субъекты малого предпринимательства - на 20 МРП (55 560 тенге), субъекты крупного предпринимательства - 100 МРП (277 800 тенге).

