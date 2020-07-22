Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, всего в области поступило 1489 заявок от работодателей на назначение социальных выплат 2140 работникам. На заседании штаба рассмотрено 412 обращений от 403 работодателей, которые направлены в правительство на назначение 42500 тенге. - Выплаты могут получить граждане только по пяти категориям: работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, индивидуальные предприниматели, люди, занимающиеся частной практикой, физические лица, получающие доходы по гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ и плательщика ЕСП. Заявки принимаются до 1 сентября этого года, - сообщили в областном акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.