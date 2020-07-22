Несмотря на запрет на проведение семейных торжеств, жители ЗКО продолжают устраивать вечеринки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Юбилей во время карантина пресекли полицейские в Аксае Так, полицейские зафиксировали семейное торжество по случаю дня рождения главы семьи в одном из частных домов города. При появлении стражей порядка часть приглашенных гостей разбежались, но полицейские успели провести фото- и видеофиксацию застолья, сообщает Polisia.kz. – В отношении организатора застолья был составлен административный протокол по статье 425 КоАП. На торжестве присутствовали более 20 человек, у них были взяты объяснительные, – рассказал начальник Бурлинского районного отдела полиции Даурен Утегулов. - Несмотря на плачевную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и количество летальных случаев, люди, видимо, еще в полной мере не осознают всю опасность подобных мероприятий. Как и необходимость строгого соблюдения карантинных норм. Полицейские проводят разъяснительную работу среди населения, на улицах города и в населенных пунктах, а также рейдовые мероприятия по соблюдению карантина. Как отмечают полицейские Бурлинского района, только за один рейд они фиксируют порядка 20 нарушений. – Сотрудниками отдела полиции ежедневно проводятся рейды по соблюдению карантинных мер. На сегодняшний день выявлено 60 фактов нарушений карантина, в основном нарушение запрета на передвижение после 23:00. Также было выявлено два факта реализации одноразовых масок по завышенной цене, что также является незаконным. Все материалы направлены в отдел по контролю и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер, – отметил Даурен Утегулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.