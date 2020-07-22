Директор городской поликлиники №1 отметила, что сейчас учреждение работает дистанционно, но все пациенты находятся под контролем медработников. - У нас открылся ситуационный центр. Сразу напряжение среди населения спало. Медики дают консультации пациентам с 8.00 до 20.00. На мобильный телефон дежурные до ночи отвечают на звонки, - сообщила директор поликлиники №1 Светлана Ермеккалиева. Айдана Ихсанова приходит в реабилитационное отделение во второй раз. Молодая девушка рассказала, что болезнь перенесла очень тяжело, но сейчас себя чувствует значительно лучше. - Коронавирус нельзя сравнивать с гриппом или обычной простудой. Я заболела в начале июня. Все тело ломило, болели мышцы и суставы, была сильная одышка. Сейчас стало легче. Я вышла на работу и оправилась после болезни, - отметила жительница Уральска. Сотрудники отделения говорят, что подбирают упражнения индивидуально, с учетом возраста пациентов. Физические нагрузки должны увеличиваться постепенно. - Нужно обязательно разрабатывать легкие после болезни. В них наблюдаются застойные явления. Упражнения выполняются под контролем специалистов, - заявил сотрудник отделения Руслан Жалкайдаров. В отделении ежедневно принимают не более 10 человек во избежание скопления людей. - В связи с эпидемиологической ситуацией мы перепрофилировали отделение. Сейчас здесь проходят реабилитацию переболевшие КВИ пациенты. Зачастую они не знают, куда им идти. Мы улучшаем качество их жизни, - сказала заведующая отделением Саида Джумагалиева. Отметим, что сейчас уже более 3650 западноказахстанцев выздоровели от COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.