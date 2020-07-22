Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе беседы оптовики отметили, что врачи в области не назначают имеющиеся в аптеках лекарственные средства и их аналоги в силу малой осведомленности о них, а также за последние две недели спрос на востребованные лекарственные средства снизился. – Наши врачи не назначают лекарства, а также их аналоги, которые у нас есть. Жители области соответственно не верят провизорам аптек, когда им предлагают аналогичные по составу и действию препараты, – рассказал представитель АО «Талап». Глава региона сказал, что для врачей области будет проведена необходимая квалифицированная консультация по взаимозаменяемым препаратам. Представители компании также рассказали, что опасаются завозить большие объёмы лекарств. – Сегодня мы наблюдаем спад ажиотажа. Это связано с тем, что многие закупились впрок и уже имеют запас на определенный период. Как результат очереди перед аптеками значительно уменьшились, – отметили оптовые поставщики. Аким области попросил оптовиков не боятся крупных закупов, а наоборот, активизироваться в работе по обеспечению региона медикаментами, так как в области такие лекарства, как, к примеру парацетамол, очень быстро раскупают. – Для жителей региона важно наличие лекарств аптеках города и районов. Для гарантирования реализации лекарств, акимат области готов выкупить у оптовиков не проданные остатки востребованных лекарств, – заявил Гали Искалиев. Глава региона также попросил поставщиков предоставить список производителей и дилеров для налаживания постоянной работы по обеспечению региона. В завершение встречи представители АО «Талап» сказали, что в ближайшее время планируют привезти крупную партию таких лекарственных средств, как ацетилсалициловая кислота и парацетамол. Глава региона обратил особое внимание на необходимость снабжения в первую очередь районов области. На сайте stopcovid.kz в открытом формате работает база данных об остатках лекарств в аптеках. – Важно, чтобы все аптеки обновляли данные по остаткам. Жители региона должны видеть актуальную информацию по наличию лекарств в аптеках, – подчеркнул аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.