Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство труда и соцзащиты населения РК разработало и приняло приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль этого года. Местные исполнительные органы на основании имеющихся у них данных сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После чего получателям будет отправлена сумма в размере 2 МРП (5556 тенге).- дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи; - дети-инвалиды до 16 лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы; - инвалиды 1, 2 и 3 группы всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы; - воспитывающие ребенка-инвалида; - безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.