на сумму более 2,3 млн тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по Атырауской области, в регионе насчитываются 314 аптек, семь районных больниц, 11 ПМСП и 10 стационаров. Количество населения области более 600 тысяч человек. – Сотрудники нашего департамента проводят мониторинг по планируемым поставкам лекарственных средств в аптечные склады для дальнейшей реализации в розничную сеть по Атырауской области. В филиал ТОО «Инкар» поступили и распределены между аптеками области 27 наименований медикаментов, прибывших из Российской Федерации. В том числе такие препараты, как парацетамол «Ксарелто», «Дексаметазон». 15 июля в город доставлены самолетом при спонсорстве акимата области из Алматы 10 наименований препаратов прибывших из Индии в количестве трех тонн. Через логиста СК «Фармация» ТОО Стофарм доставлена гуманитарная помощь для лечебных организаций области, - сообщили в пресс-службе департамента. Кроме этого, в области проводится мониторинг наличия жаропонижающих, антибактериальных и противовирусных препаратов, применяемых в комплексной терапии острой респираторной вирусной инфекции и остром респираторном заболевании, в аптеках области. Созданы восемь мобильных групп по мониторингу предельных цен и по недопущению спекуляции на лекарственные препараты. – С 9 по 21 июля мобильные группы проверили 63 аптеки. В связи с выявлением фактов завышения предельных цен в департамент поступили и рассматриваются материалы по 32 аптекам. Выявлены факты превышения установленных предельных цен на лекарственные препараты Новиган Нео 400 мг №20, Аспирин Кардио 100 мг №28, Нурофен 200мг №12. Рассмотрены 14 административных материалов с наложением административных мер в виде штрафов по статье 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий"В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в целях определения дефицита по жаропонижающим, антибактериальным и противовирусным препаратам продолжается мониторинг на наличие этих препаратов в аптеках и на аптечных складах, - добавили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.