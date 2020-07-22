Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 20 июля около 1.00 в райцентре Шалкар. - Сотрудникам полиции, отрабатывавшим микрорайон Рабочий, показалась подозрительной черная машина ВАЗ 2114, и они решили ее остановить. Машина остановилась, из пассажирской двери вышел мужчина и выстрелил из обреза в сторону полицейских. После этого трое неизвестных, которые были в машине, бросились в бега. Конвоир ИВС Шалкарского отдела полиции получил дробовое ранение и находится теперь в больнице. Троих мужчин объявили в розыск. Установлено, что это жители Шалкара, двум из которых 22 года, одному - 23 года. Ориентировки на них разослали в Шымкент, Нурсултан, Алматы, также линейным отделам полиции и пограничникам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. 22 июля в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что всех подозреваемых задержали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.