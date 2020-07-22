По данным РГП "Казгидромет", 23 июля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 33 градуса жары, новью +20. Малооблачная погода и 37 градусов выше нуля днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут 23 градуса тепла. В Актобе синоптики прогнозируют дожди и грозы, днем +30, ночью +18. В Актау малооблачно, днем +32, ночью 24 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.