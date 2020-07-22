Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 июля в областном акимате состоялось заседание регионального оперативного штаба, в котором принял участие аким ЗКО Гали Искалиев, руководители управлений и департаментов. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Шарбану Искакова рассказала, что еженедельно на склады области поступают лекарственные препараты. – На территории нашей области действуют пять оптовых фирм по поставке лекарственных препаратов. С 21 по 23 июля на склады отгрузились и будут отгружены лекарственные медикаменты. На сегодня поступило шесть тысяч упаковок парацетамола, 4,5 тысячи упаковок парацетамолсодержащих препаратов, таких как суспензии, суппозитории и таблетированные препараты. На складах и в аптечных организациях имеются цефтриаксон и азитромицин в достаточном количестве. Есть дефицит таких препаратов, как левофлоксацин, флексен, гепарин, антикоагулянты. За последние две недели увеличился спрос на данные препараты. Ведутся переговоры с оптовыми фирмами о ввозе препаратов ксарелто, гепарин, азитромицин, дексаметазон, антибиотики. Работа ведется, организации представили потребности в препаратах и они будут поставлены. В начале августа с заводов РФ прибудет парацетамол и аспирин. Еженедельно на склады поступают лекарственные средства. Мы ведем мониторинг о наличии остатков в аптеках области в онлайн-режиме. Каждая аптека в мобильном приложении заполняет свои остатки и расходы, все данные размещаются на сайте stopcovid.kz. В остатке имеются парацетамол в количестве 57 тысяч упаковок, 16 тысяч упаковок парацетамолсодержащих препаратов, 27 тысяч упаковок аспирина, антибиотики в достаточном количестве, противовирусные препараты и аскорбиновая кислота в растворе, - рассказала Шарбану Искакова. Стоит отметить, что препарат "Ксарелто" в зависимости от дозировки стоит от 18 до 28 тысяч тенге, но в аптеках имеются аналоги, которые имеют такие же действия. – Почему люди не знают, что через сайт stopcovid.kz можно узнавать, есть ли то или иное лекарственное средство в аптеках? Почему бы не повесить в каждой аптеке объявление? Сайт хороший, люди должны знать. В конце каждого рабочего дня там выставляются свежие данные. И потом наши врачи должны внимательно смотреть. Если есть аналоги дорогостоящих препаратов, то рекомендовать их. Ксарелто - это очень дорогой препарат, - отметил Гали Искалиев. Кроме этого, глава региона поинтересовался кто распределяет гуманитарную помощь, поступающую в регион, а также подчеркнул, что в области не должно быть проблем с доставкой лекарств в отдаленные села. – Помощь поступает по линии медицинских организаций, по линии аптек гуманитарная помощь не поступала. Распределение гуманитарной помощи производится под содействием ассамблеи народа Казахстана и управления здравоохранения. Также к этому делу могут подключиться активисты и представители общественности. Любой желающий может принять в этом участие. Мы покажем и расскажем, куда направляются препараты, - заявил заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев. Глава региона возмутился тем, что люди вынуждены покупать лекарства в частных аптеках для того, чтобы передать препараты в лечебные учреждения, где лечатся их родные и близкие. – Так быть не должно. Поступающие лекарственные препараты должны вовремя доставляться в больницы региона, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.