К 11 годам приговорили сельчанина за убийство 80-летней бабушки

56-летний Максут ИСМАГУЛОВ убил односельчанку из-за того, что та не дала ему денег на спиртное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки МАЛАЕВОЙ в поселке Новенький Зеленовского района. Как сообщил судья Бахыт ЕРМАХАНОВ, вечером 23 августа 2017 года подсудимый пришел к погибшей домой и стал просить занять денег на алкоголь, однако последняя ответила отказом. - Исмагулов перепрыгнул через забор, но хозяйка пыталась его выгнать. Подсудимый взял с земли палку,