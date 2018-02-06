К 11 годам приговорили сельчанина за убийство 80-летней бабушки

56-летний Максут ИСМАГУЛОВ убил односельчанку из-за того, что та не дала ему денег на спиртное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Сегодня, 6 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки МАЛАЕВОЙ в поселке Новенький Зеленовского района. Как сообщил судья Бахыт ЕРМАХАНОВ, вечером 23 августа 2017 года подсудимый пришел к погибшей домой и стал просить занять денег на алкоголь, однако последняя ответила отказом. - Исмагулов перепрыгнул через забор, но хозяйка пыталась его выгнать. Подсудимый взял с земли палку, кинул в Малаеву и попал ей в голову. От удара женщина упала. Исмагулов затащил ее волоком в дом, несколько раз ударил по голове этой же палкой и стал наносить удары по телу руками и ногами. После этого он надел перчатки, оттащил женщину в другую комнату и накрыл ковром, - пояснил судья. Дальше подсудимый взял с комода 4800 тенге и ноутбук, закрыл дом на замок и ушел, оставив женщину умирать. В суде Максут ИСМАГУЛОВ свою вину не признал, заявив, что в тот день пил, и его спящего подобрали трое парней на черной машине на трассе между поселками Новенький и Переметное. - Со слов подсудимого, парни отвезли его в поселок и остановили машину недалеко от дома, где жила Малаева. Он с двумя незнакомцами остался в машине и пил, а один из парней ушел. Когда он вернулся, то Исмагулова отвезли на мост в районе поселка Деркул и сказали, чтобы все взял на себя и подумал о своих родных. 27 августа Исмагулов был задержан в районе поселка Зачаганск, где проживает его сестра, - рассказал Бахыт ЕРМАХАНОВ. Суд постановил признать Максута ИСМАГУЛОВА виновным в совершении преступления, согласно статье 99 ч. 2 УК РК - "Убийство" и 188 УК РК - "Кража" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также осужденный обязан выплатить 2 млн тенге дочерям убитой Малаевой в качестве морального ущерба. Кроме того, судья вынес частное постановление в адрес прокуратуры области и ДВД ЗКО о том, что подсудимому помимо кражи денег и ноутбука вменялась и кража золотых серег, которые пропали с погибшей. - На видео, которое было снято на месте преступления, на трупе были надеты серьги из желтого металла. Позже дочь погибшей заявила, что они пропали. В вещественных доказательствах серьги не были прописаны. Довожу до сведения прокуратуры ЗКО и ДВД ЗКО данный факт и прошу разобраться в ситуации, по какой причине следственные органы описали данное украшение, и установить дальнейшую их судьбу, - зачитал председательствующий судья. Родные намерены обжаловать приговор суда первой инстанции. Фото Медета МЕДРЕСОВА
К 11 годам приговорили сельчанина за убийство 80-летней бабушки
56-летний Максут ИСМАГУЛОВ убил односельчанку из-за того, что та не дала ему денег на спиртное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки МАЛАЕВОЙ в поселке Новенький Зеленовского района. Как сообщил судья Бахыт ЕРМАХАНОВ, вечером 23 августа 2017 года подсудимый пришел к погибшей домой и стал просить занять денег на алкоголь, однако последняя ответила отказом. - Исмагулов перепрыгнул через забор, но хозяйка пыталась его выгнать. Подсудимый взял с земли палку,