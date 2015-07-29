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Происшествия Социум

К колонии поселения приговорили полицейского, сбившего насмерть девушку в Уральске

Сегодня, 29 июля, Уральский городской суд под председательством Варвары ДМИТРИЕНКО приговорил 36-летнего Артура СЕРИКОВА к двум с половиной годам лишения свободы в колонии поселения, также его лишили права управления транспортным средством на срок три года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось в ходе заседания, скорость полицейский действительно превысил. Эксперт дал заключение, что в момент происшествия скорость автомашины составляла 88 километров в час. Знака ограничения 40 км/ч на дороге не было, но в населенном пункте он должен был ехать со скоростью не более 60 км/ч.
Анэль Кайнеденова
К колонии поселения приговорили полицейского, сбившего насмерть девушку в Уральске
Сегодня, 29 июля, Уральский городской суд под председательством Варвары ДМИТРИЕНКО приговорил 36-летнего Артура СЕРИКОВА к двум с половиной годам лишения свободы в колонии поселения,  также его лишили права управления транспортным средством на срок три года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Как выяснилось в ходе заседания, скорость полицейский действительно превысил. Эксперт дал заключение, что в момент происшествия скорость автомашины составляла 88 километров в час. Знака ограничения 40 км/ч на дороге не было, но в населенном пункте он должен был ехать со скоростью не более 60 км/ч. Между тем стоит отметить, что погибшая Лунара БЕКЖАН перебегала в темное время суток дорогу в неустановленном месте. В суде обвиняемый вину не признал, сказав, что у него не было возможности избежать столкновения. Мама погибшей Лунары Ажар БИСЕМБАЛИЕВА недовольна приговором. По ее словам, она готова продать все имущество, если нужно, чтобы довести дело до конца, потому что ее дочь погибла, а подсудимый выйдет на свободу через два года. - Он свою вину не признает, - плачет женщина. - Я все равно буду судиться. Удар был такой силы, что дочь перелетела несколько метров. К слову, суд обязал Артура СЕРИКОВА выплатить 1 миллион тенге в качестве морального ущерба и 132тысячи тенге материального семье погибшей девушки. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, в ночь на 28 марта нынешнего года в поселке Зачаганск неизвестный, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, сбил насмерть девушку 1994 года рождения, работавшую в супермаркете, находившемся неподалеку от места ДТП . Позже выяснилось, что за рулем находился сотрудник полиции - участковый УВД города Уральск. В пресс-службе ДВД тогда рассказали, что пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, а водитель иномарки, как показало исследование, был трезв.
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 _HiJcS2-eHc    Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
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