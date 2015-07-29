К колонии поселения приговорили полицейского, сбившего насмерть девушку в Уральске

Сегодня, 29 июля, Уральский городской суд под председательством Варвары ДМИТРИЕНКО приговорил 36-летнего Артура СЕРИКОВА к двум с половиной годам лишения свободы в колонии поселения, также его лишили права управления транспортным средством на срок три года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось в ходе заседания, скорость полицейский действительно превысил. Эксперт дал заключение, что в момент происшествия скорость автомашины составляла 88 километров в час. Знака ограничения 40 км/ч на дороге не было, но в населенном пункте он должен был ехать со скоростью не более 60 км/ч.