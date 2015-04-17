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Социум

К концу апреля в ЗКО температура повысится до +30

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на филиал РГП "Казгидромет". По словам инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" Анны ЧУРИКОВОЙ, погоду в нашей области до 21 апреля будет определять атлантический циклон. - В городе и по области ожидается дождь, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказала Анна ЧУРИКОВА. - Температура ночью 2-7, днем 10-15 тепла. В конце апреля ожидается повышение температуры ночью до 15 тепла, днем до 30 тепла. Как рассказала инженер-синоптик, за прошедшие дни апреля в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 70 процентов
Дана Рахметова
К концу апреля в ЗКО температура повысится до +30
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Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на филиал РГП "Казгидромет". По словам инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" Анны ЧУРИКОВОЙ, погоду в нашей области до 21 апреля будет определять атлантический циклон. - В городе и по области ожидается дождь, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказала Анна ЧУРИКОВА. - Температура ночью 2-7, днем 10-15 тепла. В конце апреля ожидается повышение температуры ночью до 15 тепла, днем до 30 тепла. Как рассказала инженер-синоптик, за прошедшие дни апреля в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 70 процентов от месячной нормы. - Cреднесуточная температура воздуха за этот же период 5 градусов тепла, что ниже нормы на 1 градус, - рассказала Анна ЧУРИКОВА. По данным "Казгидромета", самый теплый день 17 апреля был зафиксирован в 1935 году, когда температура воздуха была 26,4 градуса тепла, а самый холодный день -4,1 градуса мороза в 2003 году. Видео Ербола АМАНШИНА
температура

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