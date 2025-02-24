К пожизненному сроку приговорили казахстанца за насилие над малолетней дочерью

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в насилии над собственной восьмилетней дочерью.

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в насилии над собственной восьмилетней дочерью. Дело рассмотрели в в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме.

Дело рассматривали с октября. 24 февраля судья Ерлан Нуршарыпов вынес приговор.

— Суд приговорил гражданина признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4, статьей 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней» и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 50 УК назначить ему пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, — зачитал резолютивную часть приговора Ерлан Нуршарып.

Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу матери ребенка в интересах малолетней компенсацию морального вреда в размере трех миллионов тенге, а также расходы по оплате помощи представителя в сумме одного миллиона тенге.

Приговор не вступил в законную силу.