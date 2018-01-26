К семи школам в Уральске построят дороги

Также в 2018 году дорогу сделают к детским садам №18 , №30 и двум колледжам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, строительство дорог к социальным объектам начнется уже весной. - В этом году запланирован капитальный ремонт улицы Короленко с устройством подъездной дороги к СОШ №1. Также дорога будет сделана к школам №44, №24, №33, №4, №39 и №16. Также будет отремонтированы дороги к детсадам №18 и №30, музыкальному колледжу и Уральскому гуманитарному колледжу, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что в Урал