Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

К семи школам в Уральске построят дороги

Также в 2018 году дорогу сделают к детским садам №18 , №30 и двум колледжам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, строительство дорог к социальным объектам начнется уже весной. - В этом году запланирован капитальный ремонт улицы Короленко с устройством подъездной дороги к СОШ №1. Также дорога будет сделана к школам №44, №24, №33, №4, №39 и №16. Также будет отремонтированы дороги к детсадам №18 и №30, музыкальному колледжу и Уральскому гуманитарному колледжу, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что в Урал
gorod
К семи школам в Уральске построят дороги
Также в 2018 году дорогу сделают к детским садам  №18 , №30 и двум колледжам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, строительство дорог к социальным объектам начнется уже весной. - В этом году запланирован капитальный ремонт улицы Короленко с устройством подъездной дороги к СОШ №1. Также дорога будет сделана к школам №44, №24, №33, №4, №39 и №16. Также будет отремонтированы дороги к детсадам №18 и №30, музыкальному колледжу и Уральскому гуманитарному колледжу, - сообщили в городском акимате. Стоит отметить, что в Уральске открылась новая школа №49 в ПДП-2 в поселке Деркул, к которой аким области Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал построить дорогу уже в этом году.
школа дорога детсад

Читайте также

Новости партнёров