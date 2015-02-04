Фото: Rick Bowmer / AP Фото: Rick Bowmer / AP Издатель Hasbro объявил, что упакует настоящие деньги вместо бумажных в восемьдесят коробок из нового коллекционного издания настольной игры «Монополия», передает lenta.ru с ссылкой портал The Verge. Тираж выпуска ограничат 30 тысячами экземпляров. Распространять издание будут на территории Франции, акцию приурочили к восьмидесятилетию «Монополии». Весь запас игровой валюты заменят на евро только в одной коробке. Тому, кто ее приобретет, достанется 20,5 тысячи евро. В остальных 79 коробках произведут частичную замену. В десяти экземплярах будет по одной банкноте номиналом 100 евро и 300 евро в банкнотах номиналом 20 и 50 евро. В оставшиеся 69 копий положат по 150 евро в банкнотах номиналом 10 и 20 евро. В Hasbro рассказали, что экземпляры с настоящими и бумажными деньгами не будут различаться по весу, но коробки с евро получились немного пухлее обычных. «Монополия» — популярная настольная игра в жанре экономической стратегии, рассчитанная на двух и более участников. Побеждает тот, кто наиболее удачно распорядится стартовым капиталом и доведет противников до банкротства. Первую похожую игру (The Landlord's Game) выпустили в начале XX века в обучающих целях, чтобы объяснять на ее примере теорию единого налога. Источник: lenta.ru