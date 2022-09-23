K7 Group құрылыс холдингі еліміз үшін мастшабты K7CHARITY қайырымдылық жобасын бастады
Бүгін компания өкілдерімен көпбалалы отбасыға жақсы жаңалықтарымызбен келдік. Алланың қолдауымен, үшінші отбасыға К7Group жаңа үй сыйлады! 🥳🥳🥳 Бұл отбасының өз баспанасы жоқ, бөлме жалдап, қиын жағдайда сәбилерін өсірді. 🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы болады деген ойға қуаныштымыз. Жаңа үй, жаңа жарқын өмір сыйласын 🧡 Танысыңыз. Бұл Ақнұр, алты баланың анасы. 🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы