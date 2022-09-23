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Бизнес-новости

K7 Group құрылыс холдингі еліміз үшін мастшабты K7CHARITY қайырымдылық жобасын бастады

Бүгін компания өкілдерімен көпбалалы отбасыға жақсы жаңалықтарымызбен келдік. Алланың қолдауымен, үшінші отбасыға К7Group жаңа үй сыйлады! 🥳🥳🥳 Бұл отбасының өз баспанасы жоқ, бөлме жалдап, қиын жағдайда сәбилерін өсірді. 🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы болады деген ойға қуаныштымыз. Жаңа үй, жаңа жарқын өмір сыйласын 🧡 Танысыңыз. Бұл Ақнұр, алты баланың анасы. 🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы
gorod
K7 Group құрылыс холдингі еліміз үшін мастшабты K7CHARITY қайырымдылық жобасын бастады
Бүгін компания өкілдерімен көпбалалы отбасыға жақсы жаңалықтарымызбен келдік. Алланың қолдауымен, үшінші отбасыға К7Group жаңа үй сыйлады! 🥳🥳🥳
(без названия)
(без названия)
Бұл отбасының өз баспанасы жоқ, бөлме жалдап, қиын жағдайда сәбилерін өсірді.
(без названия)
(без названия)
🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы болады деген ойға қуаныштымыз. Жаңа үй, жаңа жарқын өмір сыйласын 🧡 Танысыңыз. Бұл Ақнұр, алты баланың анасы.
K7 Group құрылыс холдингі еліміз үшін мастшабты K7CHARITY қайырымдылық жобасын бастады
K7 Group құрылыс холдингі еліміз үшін мастшабты K7CHARITY қайырымдылық жобасын бастады
🔑Енді оларда 7 QAZYNA ТК-де жеке тұрғын үй алаңы бар. Біз олар енді төбесіндегі шатыр туралы алаңдамайды, ал балалар жылы әрі жайлы болады деген ойға қуаныштымыз. 🎯 Бұл жобаның мақсаты: - қоғам үшін қайырымдылықпен айналасу, көмекті әлеуметтік мұқтаж жандарға көрсету. 😌 Әлемде жақсылық пен бақытты отбасылар көп болсын! Ал К7CHARITY халыққа қуаныш сыйлауды жалғастырады. Лицензия номер 0000353 от 21.12.2017 года выдана Товариществом с ограниченной ответственностью "Сартай Энерго Сервис" Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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