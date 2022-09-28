Качественную мебель и технику по разумным ценам предлагает ИП «Роганов Ю.Н.»

Организация работает на портале госзакупок. ИП «Роганов Ю.Н.» для государственных организаций (мы работаем на портале Госзакупок), АО, ТОО, ИП и вообще всех организаций, предполагающих оплатить безналичным способом покупку мебели (офисной, мягкой и корпусной), а также электроники и бытовой техники предлагает необходимые товары, качественные и по разумным ценам, с соблюдением всех требований работы по Госзакупу. Имеется платная доставка, подъём на этажи, сборка мебели. Обращаться: Уральск, улица Гагарина, дом 2/3, торговый комплекс «Квант», второй этаж. Телефон в Уральске: 8 (711 2) 98 15 33. Мобильный: +7 776 947 13 10. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.