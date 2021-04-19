Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Качественные энергосберегающие окна предлагает компания «Форум»

Хотите поменять окна в доме? Высокотехнологичные металлопластиковые окна от российского завода-производителя (г. Саратов) украсят любой интерьер и защитят от пыли, холода, знойной жары и других неблагоприятных природных явлений. Кроме окон предприятие «Форум» принимает заказы на изготовление витражей, дверей, перегородок и балконов. Металлопластиковые изделия изготавливаются по современным энергосберегающим технологиям и отвечают госстандарту. При производстве завод использует сырье высокого качества: немецкие профили REHAU и Deceunick, мультифункциональные одно- или двухкамерные стеклопакеты
gorod
Качественные энергосберегающие окна предлагает компания «Форум»
Хотите поменять окна в доме? Высокотехнологичные металлопластиковые окна от российского завода-производителя (г. Саратов) украсят любой интерьер и защитят от пыли, холода, знойной жары и других неблагоприятных природных явлений.
Качественные энергосберегающие окна предлагает компания «Форум»
Качественные энергосберегающие окна предлагает компания «Форум»
Кроме окон предприятие «Форум» принимает заказы на изготовление витражей, дверей, перегородок и балконов. Металлопластиковые изделия изготавливаются по современным энергосберегающим технологиям и отвечают госстандарту. При производстве завод использует сырье высокого качества: немецкие профили REHAU и Deceunick, мультифункциональные одно- или двухкамерные стеклопакеты и надежную фурнитуру. -Z55A9Q7q58 Вы можете выбрать белый профиль оконных конструкций или заказать ламинацию любого другого цвета, например, в тон фасада своего дома или интерьера комнаты. Срок изготовления - 2-3 недели. Оплата за наличный или безналичный расчет. Можно в рассрочку или кредит через банки. Мы находимся: г. Уральск, ул. Шолохова, 13Д, ТЦ PALLADIUM Тел.: +7 776 881 13 33, +7 776 881 14 44. @okna.uralsk.forum Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article