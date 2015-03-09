Кадыров считал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знал Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова, и считал его «настоящим патриотом России». «Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов», — написал Кадыров в воскресенье, 8 марта, в своем Instagram. Фото с сайта hronika.pro Он поручил секретарю Совбеза республики Вахиту Усмаеву расследовать обстоятельства увольнения Дадаева из внутренних войск. «Мне непонятны истинные причины и мотивы увольнен