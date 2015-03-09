Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Кадыров считал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знал Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова, и считал его «настоящим патриотом России». «Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов», — написал Кадыров в воскресенье, 8 марта, в своем Instagram. Фото с сайта hronika.pro Он поручил секретарю Совбеза республики Вахиту Усмаеву расследовать обстоятельства увольнения Дадаева из внутренних войск. «Мне непонятны истинные причины и мотивы увольнен
Marat
Кадыров считал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знал Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова, и считал его «настоящим патриотом России». «Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов», — написал Кадыров в воскресенье, 8 марта, в своем Instagram.
Фото с сайта hronika.pro
Фото с сайта hronika.pro
 Фото с сайта hronika.pro Он поручил секретарю Совбеза республики Вахиту Усмаеву расследовать обстоятельства увольнения Дадаева из внутренних войск. «Мне непонятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России. Говорят, объяснял болезнью матери», — сообщил он. «Все, кто знает Заура, утверждают, что он является глубоко верующим человеком, а также, что он, как и все мусульмане, был потрясен действиями «Шарли» (французский журнал Charlie Hebdo — прим. «Ленты.ру») и комментариями в поддержку печатания карикатур», — рассказал глава региона. Кадыров также высказался по поводу другого фигуранта уголовного дела об убийстве Немцова Беслане Шаванове, который подорвал себя гранатой в Грозном. Он назвал его храбрым воином. «Мы верим, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виновен Дадаев и что на самом деле послужило причиной его поступка», — добавил глава региона. Утром в воскресенье, 8 марта, стало известно, что один из подозреваемых в причастности к убийству Бориса Немцова подорвал себя гранатой в Грозном. Мужчина, которого опознали как Беслана Шаванова, был блокирован полицейскими в квартире одного из домов по улице Льва Яшина. Он бросил одну гранату в сторону сотрудников полиции, а второй подорвал себя. Днем 8 марта Басманный суд Москвы арестовал пятерых задержанных по делу об убийстве Бориса Немцова — Заура Дадаева, Хамзада Бахаева, Тамерлана Эскерханова, а также Анзора и Шагида Губашевых. Они будут находиться под стражей до 28 апреля. Судья Наталья Мушникова сообщила, что Дадаев уже дал признательные показания, которые подтверждают его причастность к убийству Немцова. Говоря об Анзоре Губашеве, судья добавила, что его причастность к убийству Немцова подтверждается показаниями свидетелей и фактическими материалами дела. Адвокат Бахаева, Эскерханова и Шагида Губашева Софья Рубацкая заявила, что обжалует решение суда об аресте своих клиентов, передает РИА Новости. 7 марта глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о задержании Анзора Губашева и Заура Дадаева. По данным следствия, они причастны к организации и исполнению убийства. В Совбезе Ингушетии, на территории которой произошло задержание, рассказали, что Дадаев служил в батальоне «Север» МВД Чеченской Республики, Губашев работал охранником в подмосковном гипермаркете. Позже была распространена информация о задержании еще двоих человек — младшего брата Губашева Шагита и мужчины, который, как предполагается, находился вместе с Дадаевым в машине в момент совершения преступления. 8 марта появились сообщения о том, что в Грозном гранатой себя подорвал еще один подозреваемый в причастности к убийству Немцова. 8 марта представитель Следственного комитета России Владимир Маркин уточнил, что всего по делу задержаны пять человек. Оппозиционер Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В политика — сопредседателя «РПР-Парнас» и депутата Ярославской облдумы — попали четыре пули, он скончался на месте. Находившаяся с ним в это время украинка Анна Дурицкая не пострадала. Первоначально сообщалось, что Немцова расстреляли из проезжавшей мимо легковушки. Потом выяснилось, что момент убийства был зафиксирован камерой видеонаблюдения, хотя происходящее скрыла уборочная машина, которая медленно ехала по мосту. На записи видно, как из-за снегоуборщика выскочил человек (предполагаемый убийца, вероятно, поджидавший Немцова на лестнице, выходящей на мост как раз в этом месте), сел в остановившийся автомобиль и скрылся.

Читайте также

Новости партнёров