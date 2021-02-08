Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 8 февраля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. С этого дня в регионе снимаются локдауны выходных дней и вводится смягчение некоторых ограничительных мер. Так, с 8 февраля разрешается деятельность театров и объектов культуры с заполняемостью посетителей не более 20% от числа посадочных мест. Кинотеатры также могут работать с этого дня, однако заполняемость залов не должна превышать 20%, а зрители обязаны рассаживаться в шахматном порядке и соблюдать социальную дистанцию. – Сауны, SPA-центры, бассейны будут работать с заполняемостью не более 50%, однако по воскресеньем эти объекты работать не будут. Разрешить работы религиозных объектов без проведения пятничных молитв и религиозных обрядов. Продовольственные и непродовольственные открытые рынки могут функционировать с графиком работы с 9.00 до 17.00. Продовольственные и непродовольственные крытые рынки обязаны приостановить деятельность по воскресеньям. Торговые дома и центры могут функционировать с заполняемостью не более 30%, в воскресенье они будут закрыты за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, кинотеатров, банков (банкоматов) расположенных в них, - говорится в постановлении. Кроме этого, кафе и ресторанам продлили время работы. Теперь объекты общественного питания могут работать с 7.00 до 00.00. Однако проводить коллективные, торжественные и семейные мероприятия по-прежнему запрещено. Салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги, должны работать по предварительной записи. Снят запрет на движение общественного транспорта по воскресеньям. Постановление вступает в силу с 8 февраля 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.