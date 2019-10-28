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Кафе с пандами это мило или издевательство над животными?

https://mgorod.kz/projects/nitem/kafe-s-pandami-eto-milo-ili-izdevatelstvo-nad-zhivotnymi/
Marat
Кафе с пандами это мило или издевательство над животными?
https://mgorod.kz/projects/nitem/kafe-s-pandami-eto-milo-ili-izdevatelstvo-nad-zhivotnymi/

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