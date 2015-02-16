Кайли Миноуг попросили выступить на «Евровидении» от Австралии
Фото: Glyn Kirk / AFP На платформе Change.Org опубликована петиция, в которой идет сбор подписей за участие певицы Кайли Миноуг в конкурсе «Евровидение» от Австралии сообщает lenta.ru. Автором обращения стал один из поклонников поп-исполнительницы. Ежегодное музыкальное событие пройдет в Вене с 19 по 23 мая 2015 года. Инициатор коллективной просьбы отметил, что Миноуг — наиболее достойная кандидатура для представления Австралии на международной музыкальной арене. «Это первый и последний раз, когда австралиец или австралийка могут выйти на сцену "Евровидения" и конкурировать с другими. Кайли — символ Австралии, лучшая поп-певица в мире, и мы любим ее!», — сказано в пояснении к петиции. О том, что конкурсант из Австралии примет участие в «Евровидении», стало известно 11 января. Европейский вещательный союз, выступающий организатором события, решил пригласить нового участника по случаю юбилея мероприятия — в этом году оно будет проводиться в 60-й раз. Ожидается, что австралийские артисты будут участвовать в «Евровидении» только один раз. Последней крупной работой Кайли Миноуг стала пластинка Kiss Me Once, выпущенная в марте 2014 года. Всего на счету певицы уже 12 студийных альбомов. Кроме того, Миноуг приняла участие более чем в 20 теле- и кинопроектах, в том числе популярном сериале «Доктор Кто». В 2008 году поп-исполнительница удостоилась двух крупных наград Великобритании и Франции — за вклад в развитие музыки той и другой страны. Четырьмя годами ранее Миноуг получила «Грэмми». Источник: lenta.ru