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Происшествия Социум

Как безопасно встретить Новый год - советы от спасателей

МЧС Казахстана напомнило, как правильно, а главное безопасно запускать салюты и отмечать праздник.
Дана Рахметова
Как безопасно встретить Новый год - советы от спасателей

Чтобы праздник прошел без происшествий МЧС напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности при подготовке и праздновании новогодних мероприятий.

  • В помещениях, где проводятся масштабные праздничные торжества, на окнах не должно быть решеток, эвакуационные пути должны быть свободными.
  • Ёлку необходимо устанавливать на устойчивое основание, она не должна загромождать выход из помещения. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются.
  • Категорически недопустимо использовать в помещении фейерверки, салюты, петарды и другие пожароопасные эффекты.
  • Пиротехнику не допускается запускать ближе 50 метров от зданий, стоянки автомобилей, под навесами и кронами деревьев, линии электропередач. Запрещается их самостоятельное использование несовершеннолетними. Также опасно запускать салюты с рук, балконов и лоджий.

При этом, спасатели напоминают, что пиротехнику нужно приобретать в специализированных павильонах: "Пиротехнику, иллюминации, электрические гирлянды и украшения приобретайте, убедившись в наличии соответствующего сертификата".

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Чтобы праздничные дни прошли без происшествий, соблюдайте правила пожарной безопасности:

  • не покупайте электрогирлянды и пиротехнику неизвестного производства;
  • перед применением ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте ей;
  • нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре;
  • не перегружайте электросеть одновременным включением нескольких приборов большой мощности;
  • не оставляйте включенные гирлянды если уходите из дома или ложитесь спать;
  • не разрешайте детям самостоятельно запускать пиротехнические изделия;
  • не оставляйте детей без присмотра.

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