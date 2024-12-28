Как безопасно встретить Новый год - советы от спасателей

МЧС Казахстана напомнило, как правильно, а главное безопасно запускать салюты и отмечать праздник.

Чтобы праздник прошел без происшествий МЧС напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности при подготовке и праздновании новогодних мероприятий.

В помещениях, где проводятся масштабные праздничные торжества, на окнах не должно быть решеток, эвакуационные пути должны быть свободными.

Ёлку необходимо устанавливать на устойчивое основание, она не должна загромождать выход из помещения. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются.

Категорически недопустимо использовать в помещении фейерверки, салюты, петарды и другие пожароопасные эффекты.

Пиротехнику не допускается запускать ближе 50 метров от зданий, стоянки автомобилей, под навесами и кронами деревьев, линии электропередач. Запрещается их самостоятельное использование несовершеннолетними. Также опасно запускать салюты с рук, балконов и лоджий.

При этом, спасатели напоминают, что пиротехнику нужно приобретать в специализированных павильонах: "Пиротехнику, иллюминации, электрические гирлянды и украшения приобретайте, убедившись в наличии соответствующего сертификата".

Чтобы праздничные дни прошли без происшествий, соблюдайте правила пожарной безопасности: