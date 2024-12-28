Как безопасно встретить Новый год - советы от спасателей

Чтобы праздник прошел без происшествий МЧС напоминает о строгом соблюдении мер пожарной безопасности при подготовке и праздновании новогодних мероприятий.
- В помещениях, где проводятся масштабные праздничные торжества, на окнах не должно быть решеток, эвакуационные пути должны быть свободными.
- Ёлку необходимо устанавливать на устойчивое основание, она не должна загромождать выход из помещения. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются.
- Категорически недопустимо использовать в помещении фейерверки, салюты, петарды и другие пожароопасные эффекты.
- Пиротехнику не допускается запускать ближе 50 метров от зданий, стоянки автомобилей, под навесами и кронами деревьев, линии электропередач. Запрещается их самостоятельное использование несовершеннолетними. Также опасно запускать салюты с рук, балконов и лоджий.
При этом, спасатели напоминают, что пиротехнику нужно приобретать в специализированных павильонах: "Пиротехнику, иллюминации, электрические гирлянды и украшения приобретайте, убедившись в наличии соответствующего сертификата".
Чтобы праздничные дни прошли без происшествий, соблюдайте правила пожарной безопасности:
- не покупайте электрогирлянды и пиротехнику неизвестного производства;
- перед применением ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте ей;
- нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре;
- не перегружайте электросеть одновременным включением нескольких приборов большой мощности;
- не оставляйте включенные гирлянды если уходите из дома или ложитесь спать;
- не разрешайте детям самостоятельно запускать пиротехнические изделия;
- не оставляйте детей без присмотра.