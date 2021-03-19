Как будут работать ТРЦ и рынки в Наурыз в ЗКО

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, будут ли работать рынки и ТРЦ в праздничные дни. Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 марта вышло новое постановление главного санитарного врача области, согласно которому ТРЦ и рынки не будут работать по выходным. Мухамгали Арыспаев во время брифинга пояснил, как будут работать эти объекты в праздничные дни. - Мы ввели ограничения только по выходным, поэтому если праздники выпадают на будние дни, то эти объекты будут работать, согласно установленному графику, - пояснил он. Также он обратился к жителям ЗКО с просьбой соблюдать все ограничитель