Как будут выглядеть бюллетени на выборах депутатов маслихатов в Казахстане

Все бюллетени изготовят в компактном формате А5, однако их цвет будет различаться в зависимости от уровня маслихата.

В Центральной избирательной комиссии Казахстана показали, как будут выглядеть бюллетени на предстоящих выборах депутатов маслихатов всех уровней. О правилах оформления и цветовой кодировке бланков на брифинге рассказал член ЦИК Азамат Айманакумов.

Как подчеркнули в ведомстве, формы бланков, порядок их печати и степень защиты утверждаются в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК". Все бюллетени изготовят в компактном формате А5, однако их цвет будет различаться в зависимости от уровня маслихата.

- Для Астаны, областей, городов республиканского значения бюллетени для избрания депутатов по партийным спискам будут голубого цвета, а по одномандатным территориальным избирательным округам - зеленого. На одной его стороне размещаются Государственный герб Казахстана и название избирательного бюллетеня. На другой стороне: для первого бюллетеня - наименования политических партий в порядке, определенном путем жеребьевки, а на втором - все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени и отчества в алфавитном порядке на государственном языке. Оба бюллетеня содержат строку "Против всех" и места для проставления отметки, - отметил Азамат Айманакумов.

Бюллетени для выборов в маслихаты городов областного значения сделают фиолетовыми, а для районных маслихатов (где выбор идёт по одномандатным округам) - оранжевыми.

- На одной стороне избирательных бюллетеней размещен Государственный герб Казахстана и название бюллетеня. На второй стороне - все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени и отчества в алфавитном порядке на государственном языке, строка "Против всех", а также места для проставления отметок, - добавил представитель ЦИК.

Печатать бланки будут на двух языках - казахском и русском. Тираж рассчитывается по точному числу избирателей в округе плюс 1% резерва. На участки бюллетени доставят в промежутке от 3 до 1 дня до начала голосования.

Напомним: внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней назначены на 29 ноября.