- Подготовили семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодня на западных автодорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 километра. За ними филиал будет вести особый контроль в период зимнего содержания, - отметил Казбек Мамбетов.Для защиты республиканских дорог от снежных заносов вдоль трасс установили 11 тысяч погонных метров железебетонных снегозащитных сооружений. В этом году дополнительно установили шесть тысяч погонных метров таких сооружений.
Как будут зимой содержать республиканские дороги в ЗКО
В ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» рассказали, как готовятся к зимнему сезону, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбек Мамбетов рассказал, что в области заготовлили 90 единиц техники, которая будет заниматься содержанием дорог в зимний период. - Подготовили семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодня на западных автодорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 километра. За ними филиал будет вести особый контроль в перио