Как будут зимой содержать республиканские дороги в ЗКО

В ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» рассказали, как готовятся к зимнему сезону, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбек Мамбетов рассказал, что в области заготовлили 90 единиц техники, которая будет заниматься содержанием дорог в зимний период. - Подготовили семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодня на западных автодорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 километра. За ними филиал будет вести особый контроль в перио