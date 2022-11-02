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Социум

Как будут зимой содержать республиканские дороги в ЗКО

В ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» рассказали, как готовятся к зимнему сезону, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбек Мамбетов рассказал, что в области заготовлили 90 единиц техники, которая будет заниматься содержанием дорог в зимний период. - Подготовили семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодня на западных автодорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 километра. За ними филиал будет вести особый контроль в перио
Арайлым Усербаева
Как будут зимой содержать республиканские дороги в ЗКО
В ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» рассказали, как готовятся к зимнему сезону, передаёт портал «Мой ГОРОД».
«Казахавтодор» предписания не устраняет: водители снова пожаловались на содержание дорог в ЗКО
«Казахавтодор» предписания не устраняет: водители снова пожаловались на содержание дорог в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбек Мамбетов рассказал, что в области заготовлили 90 единиц техники, которая будет заниматься содержанием дорог в зимний период.
- Подготовили семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодня на западных автодорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 километра. За ними филиал будет вести особый контроль в период зимнего содержания, - отметил  Казбек Мамбетов.
Для защиты республиканских дорог от снежных заносов вдоль трасс установили 11 тысяч погонных метров железебетонных снегозащитных сооружений. В этом году дополнительно установили шесть тысяч погонных метров таких сооружений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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