1 сентября Уральский международный аэропорт "Орал" закрылся на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. На реконструкцию государство выделило 6 миллиардов тенге. Корреспонденты "МГ" отправились в аэропорт, чтобы увидеть, как идет реконструкция. Взлетно-посадочная полоса была построена в 1972 году. Еще в 2012 году лайнеры большой вместимости отказались летать в Уральск, считая, что уральская "взлетка" небезопасна. С тех пор пассажиров из Уральска и в Уральск обслуживала авиакомпания "Бек эйр", которая собственно и владеет аэропортом. Тендер по реконструкции ВПП выиграла астанинская компания АО «К-дорстрой». Это предприятие осуществляет непосредственно реконструкцию "взлетки". Кроме них на территории аэропорта работают порядка 5-6 субподрядчиков. Ведь помимо реконструкции здесь строятся бассейн для слива талых вод, ангар и т.д. Ширина и длина взлетно-посадочной полосы пока сохранится. Длинее на 400 метров и шире на 18 метров "взлетка" станет уже в следующем году. А пока длина ее составляет 2,4 километров в длину, а ширина 42 метра. Ориентировочно эти работы начнутся в апреле следующего года, но все будет зависеть от финансирования. Тогда же будет полностью заменено светосигнальное оборудование, система посадки, курсмаяк. Как рассказал старший прораб АО "К-дорстрой" Шотбай БЕРПЕИСОВ, все работы движутся в срок. Например, рабочие уже закончили ремонтировать старое полотно, залили швы, поверх швов положили геотекстиль, просевшие плиты были вовсе заменены, и залили пескоцементом. Без пескоцементного покрытия пока остаются два так называемых "кармана" для разворота самолетов и рулежная дорожка, но в скором времени и их покроют 40 сантиметровой пескоцементной и бетонной смесью. Толщина пескоцементного слоя - 10 сантиметров. После того как он полностью высохнет, поверх него будет еще один слой из бетона толщиной 30 сантиметров. Итого "взлетка" станет выше на 40 сантиметров. На территории аэропорта установлен бетонный завод. На "взлетке" уже установили две опалубки, и бетон будет заливаться по 7 метров в ширину. Это последнее покрытие взлетно-посадочной полосы. По словам Шотбая БЕРПЕИСОВА, все работы идут по плану и ремонт они должны закончить к 15 ноября. А пока уральцы продолжают летать самолетами "Бек эйр", но уже из Атырауского аэропорта, куда доставляются автобусом. Фото Медета МЕДРЕСОВА