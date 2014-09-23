С начала года на территории области произошло более 400 пожаров, что в шесть раз превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили представители ДЧС ЗКО на брифинге в прямом эфире. pojbez За девять месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 54 чрезвычайные ситуации, наибольшее количество из них пришлось на Уральск, а также Бурлинском, Зеленовском, Акжайыкском и Теректинском районах. - Аварийно-спасательными подразделениями департамента было совершено более 2000 выездов, - рассказал заместитель руководителя ДЧС ЗКО Омар БЕРЖАНОВ. - В том числе служба пожаротушения выезжала на пожары более 400 раз, спасатели оперативно-спасательного отряда провели более 500 аварийно-спасательных работ, также водно-спасательная служба провела более 300 выездов по поисковым работам на воде. Силами подразделений департамента было спасено 323 человека. Со слов Омара БЕРЖАНОВА, за прошедший период на территории области произошло 482 пожара, из низ 31 случай был природного характера, что на 26 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году произошло 18 степных и 13 лесных пожаров, при ликвидации которых 7 человек получили термические ожоги различной степени тяжести. - В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах в первом полугодии было обследовано 468 объектов, за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности было привлечено 402 лица. Осуществляется учет новостроящихся и реконструируемых объектов. Также для предупреждения и тушения природных пожаров на сегодняшний день в населенных пунктах было создано 203 добровольных противопожарных формирований, в которые входят более 2500 человек, - отметил заместитель руководителя ДЧС