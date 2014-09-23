Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". detsad5 Прокурорская проверка выявила, что в дошкольном учреждении № 7 «Арман» сразу 90 детей посещали детсад без направлений. Этот садик считается одним из лучших в городе. Здесь дошколятам предоставлены более комфортабельные условия. В детском саду действует зимний сад, бассейн и даже сауна. Кроме того, малышей обучают английскому языку. Отдать ребенка в этот садик мечтают сотни актюбинских родителей. А пока одни добропорядочно ждали своей очереди, «блатные» папы и мамы и без документальных формальностей устраивали своих чад в «Арман». Сразу после того как о скандальных подробностях прознали прокуроры, в данном учреждении сменился руководитель и бухгалтер. А самих «блатных» малышей вычислили. - 90 детей посещали это учреждение без соответствующего направления. Аналогичные факты были установлены в Темирском районе - это 21 факт, в Хромтауском районе - это 42 факта, а также в Айтекебийском районе - это 6 фактов, - рассказал сегодня, 23 сентября, на брифинге начальник управления прокуратуры Актюбинской области Маратбек МЫРЗАМУРАТОВ.