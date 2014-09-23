Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА. Фото с сайта newreal.ru Фото с сайта newreal.ru По словам Нурлыбека КИРЕЕВА, в настоящее время заявку на подачу тепла подали три организации. - Это детские сады, но все они в заявках указывают 1 октября, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - На сегодня все дошкольные организации к зиме готовы на 100%, учебные заведения также, за исключением тех школ, в которых идет ремонт. По городу практически все социальные объекты к зиме готовы, и подачу тепла можно начинать сразу после получения заявки. Если заявку организации не подадут до 15 октября, отопительный сезон начнется в срок, то есть 15 октября. По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго", в настоящее время долг населения перед предприятием составляет около 300 миллионов тенге. - Чтобы уже спокойно начинать отопительный сезон с 15 сентября по 11 октября мы проводим акцию по сбору платежей за отопление и подогрев воды, - говорит Нурлыбек КИРЕЕВ. - Ежедневно с 17 часов до 21 часа, а в субботу с 10 до 13 часов в городе работают шесть выездных мобильных групп предприятия. Мобильные группы посещают квартиры должников в различных частях города. В состав мобильной группы входят кассир, контролёр, юрисконсульт, менеджер, инспектор тепловой инспекции, группу возглавляет начальник участка, обслуживающий территориальный район. То есть потребители, имеющие долги, могут сразу на месте получить консультацию юриста, контролера и произвести оплату кассиру. Кроме того, жители дома могут обратиться с вопросами, касающимися услуг по отоплению и горячему водоснабжению, благоустройства территории, режима теплоснабжения, к начальнику участков и контролеру тепловой инспекции. - На сегодня имеются значительные долги населения города за тепло, продолжает директор. - В свою очередь АО «Жайыктеплоэнерго» имеет задолженность перед поставщиком газа. В связи с чем убедительная просьба жителей домов, имеющих задолженности за тепло и горячую воду, оплатить свои долги в выездной кассе сегодня, и впредь оплачивать квитанции вовремя, а также благодарим тех, кто исправно платит по счетам за услуги предприятия.