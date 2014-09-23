23 сентября на очередной сессии областного маслихата аким области Нурлан НОГАЕВ отчитался перед депутатами. Он рассказал, зачем в селах строят дома культуры, когда, наконец, отремонтируют автодорогу Уральск-Таскала и поблагодарил пожарных области.
Нурлан НОГАЕВ рассказал о росте в промышленном секторе, добыче природного газа и конденсата, строительстве и предпринимательстве. Как выяснилось, рост наблюдается практически во всех отраслях экономики. Так, например, производство природного газа и газоконденсата увеличилось на 4,9%, машиностроение - на 10%, металлургии - 8%. В области в нынешнем году осуществляется 36 проектов, в которых будет создано 1755 новых рабочих мест. К слову, до конца года два домостроительных комбината сдадут по два многоэтажных дома. В следующем году планируется сдать в эксплуатацию газотурбинную станцию в Зеленовском районе.
- На сегодняшний день в области одобрено порядка 346 проектов на общую сумму 46,8 миллиарда тенге, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Благодаря поддержке предпринимательства, бизнесмены смогли обновить технику, оборудование, технологи. Были сохранены более 14 тысяч рабочих мест и создано 2800 новых.
В нынешнем году на сельское хозяйство было выделено 4,7 миллиарда тенге, из которых 535 миллионов тенге из областного бюджета.
По словам акима, в этом году урожай в области был хорошим, и по сравнению с прошлым годом в нынешнем году урожайность была выше на 10,3%. Также в 2014 году было сдано овощехранилище на 2000 тонн, кроме того, идет строительство еще одного овощехранилища вместимостью 2,4 тысячи тонны.
В этом году в область было завезено 343 головы племенных животных зарубежной селекции. Кроме того, по программе "Сыбага" 39 крестьянских хозяйств получили кредиты на общую сумму 378 миллионов тенге и закупили 1874 маточного поголовья и 73 быков. Растет поголовье практически всех видов животных.
- В этом году, несмотря на увеличение числа пожаров, заготовка сена идет по плану. В этом я хотел бы поблагодарить службу пожаротушения, - сказал аким. - Благодаря их профессиональной работе удалось не допустить большого распространения пожаров. Для сравнения: в 2013 году было зафиксировано 278 пожаров, было сожжено 22 тысячи гектаров земли. В нынешнем году их было уже 888 на 137 тысячи гектарах земли.
Дорога в Таскалу будет отремонтирована
В августе инфляция составила 104,6%, это на один пункт ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Инфляция продовольственных товаров составила 4,9%, не продовольственных - 5,8%, и платных услуг - 3,5%. Для стабилизации цен на хлеб из резерва правительства РК было выделено 167 млн тенге. В городе и селах области постоянно проводятся ярмарки сельхозтоваров.
Говорил аким и о необходимости увеличения импорта, который в этом году понизился на 2,3%, а вот экспорт области возрос на 21,5%.
- Вы знаете, что в мае текущего года был подписан договор об Евразийском экономическом союзе, который вступит в силу с 1 января 2015 года, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Это дает нам большие возможности для экспорта, нужно использовать наши возможности, наше местоположение. Среди предпринимателей ходят разговоры о том, что наши товары не смогут конкурировать, и они не смогут торговать. Мы всегда говорим, прежде чем подписать договор о союзе, на поддержку предпринимательства, чтобы поднять их конкурентоспособность, были разработаны государственные программы, которые сейчас реализуются. Даже если бы союза не было, в один из дней все равно придется работать в конкурентной среде, поэтому нужно быть к этому готовыми, уменьшать себестоимость, улучшать качество. Мы вас всегда готовы поддержать.
Прозвучала на сессии и хорошая новость для сельчан Таскалинского района. В этом году, как известно, 4 километра автодороги при выезде из города в сторону Таскалы будет капитально отремонтировано. Кроме того, уже разработано и одобрено, и сейчас рассматривается технико-экономическое обоснование капитального ремонта еще 32 километров автодороги Таскала-Озинки.
А зачем нам ДК?
Далее глава региона рассказал и о строительстве объектов в районах области. Например, в поселке Жанажол Казталовского района, а также в селе Сулыкол Каратобинского района закончилось строительство домов культуры. За счет средств местного бюджета в селе Бостандык Казталовского района идет строительство дома культуры, и за счет средств иностранных инвесторов в Уральске строится творческий центр им. Мырза-Али.
- Порой слышим мы и недовольство среди населения, мол, зачем в отдаленных селах строить такие объекты, - отметил аким. - Я считаю это неправильным. Мы должны повышать уровень жизни населения. Уже сейчас обеспечивая газом, питьевой водой, мы сокращаем внутреннюю миграцию. Некоторые городские жители уже возвращаются в родные села, живут и работают там. Есть и такие разговоры, что "сколько бы денег в село не вложили, его уже нельзя возродить". Так нельзя говорить.
Интересовал депутатов возможности рассмотрения заявок на участие в госпрограмме развития инфраструктуры на местном уровне, чтобы субсидировались производства кумыса и яиц, как приоритетные направления, кроме того, чтобы и денег выделялось больше.
- В начале программы как обычно заявок было мало, - ответил глава региона. - В этом году на программу развития инфраструктуры нам было выделено 600 миллионов тенге, а заявок поступило на общую сумму в 2 миллиарда тенге. Что касается субсидирования производства кумыса и яиц, любая программа до ее начала обсуждается. На обсуждениях была пассивность, а сейчас про них говорите. Вы напишите предложения, чтобы вести изменения в правила программы.
Отметим, что отчет акима был принят депутатами единогласно.
