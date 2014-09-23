Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областное управление строительства. На сегодняшний день в области строятся порядка 46 многоэтажных жилых дома. В том числе за счет республиканского бюджета строятся 26 домов, за счет местного бюджета - 20 коммунальных домов. - До 2020 года в Атырауской области планируется сдать 4,8 млн кв. м жилья, это более 40 тысяч квартир. Треть из них планируется построить в районах области, - сказал руководитель областного управления строительства Елтай ГАЛЫМЖАНОВ. Главный строитель области также отметил, что дома будут строится в рамках программы «Доступное жилье-2020». На сегодняшний день количество жителей области составляет порядка 600 тысяч человек.