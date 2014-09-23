До конца года трассовый медико-спасательный пункт в районе Чапаево ЗКО от атырауских спасателей перейдет к уральским, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал руководитель филиала центра медицинских катастроф по Атырауской области Миржан АЛЬЖАНОВ, раньше в ЗКО не было филиала центра медицинских катастроф. - В этом году по республике создаются несколько новых филиалов, в том числе и в ЗКО. Работа уже идет вовсю. Так что, скоро мы передадим им наш медико-спасательный пункт. Он полностью оборудован, имеется современный реанимобиль и личный состав в количестве 10 человек, - пояснил Миржан АЛЬЖАНОВ. По словам АЛЬЖАНОВА, с момента основания атырауского ЦМК спасателями было совершено около 50 выездов на места ДТП. С места аварий было эвакуировано более 140 человек. Помимо медико-спасательного пункта у Чапаево, атырауские спасатели базировались и в 90 км от Атырау, в районе населенного пункта Доссор.  