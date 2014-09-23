22 сентября аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил семью САНДИБЕКОВЫХ из Акжайыкского района, которые блестяще выступили на республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". semya4 Напомним, что 23 мая текущего года в Казахском драматическом театре выбрали победителей областного конкурса «Мерейлі отбасы». Заявку на участие подали 13 семей из Западно-Казахстанской области. Победителями стала яркая и творческая семья САНДИБЕКОВЫХ из Акжайыкского района, которые переехали в село Бударино в 1999 году из Узбекистана. На областном отборе САНДИБЕКОВЫ показали лучшие качества не только семьи в целом, но и каждого члена семейства отдельно. У них есть свой музыкальный ансамбль, и они часто выступают с концертами в районе. Став победителями областного конкурса, семья получила возможность представлять Западно-Казахстанскую область в Астане. На конкурс они отправились всей семьей, у супругов двое сыновей и три дочери. - Нас принял аким области Нурлан НОГАЕВ и поздравил с участием в конкурсе. Мы очень рады, что нас так поддерживают. Аким пожелал нам дальнейших успехов и благополучия нашей семье. Сейчас молодым и многодетным семьям нужно помогать, так как семья - это очень важная ценность,- говорит мама семьи Гули САНДИБЕКОВА. К слову, став призерами национального конкурса, семья получила в подарок автомобиль казахстанской сборки «Нива». Такой автомобиль получили все финалисты конкурса «Мерейлі отбасы». - Для нас было очень неожиданно и приятно, что сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ лично поздравил нас, он побеседовал с нами, сфотографировался и интересовался историей нашей семьи, - говорит глава семейства Нурболат САНДИБЕКОВ. Сейчас семья хочет выступать своим ансамблем не только в ЗКО, но и в других городах Казахстана, а также в приграничных областях. Семья исполняет песни казахских композиторов, а глава семьи Нурболат САНДИБЕКОВ занимается аранжировкой музыки. - Наш старший сын Ази в будущем хочет стать музыкантом, Нуржан - археологом, старшая дочь Мадина - юристом, а младшие дочки еще не определились с выбором, - рассказывает мама Гули САНДИБЕКОВА. - Все выступления мы готовим сами, дети уже с ранних лет играют на музыкальных инструментах. Также мы сами готовим танцевальные номера. Аким области вручил семье на память книгу «Нурсултан Назарбаев на исторической ленте РИА Новости». Глава семьи приехал из Астаны в Уральск на подаренной машине, а мама прибыла в Уральск с детьми на поезде. Конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в целях возрождения семейных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака. semya semya2 semya3 semya5   Фото Медета МЕДРЕСОВА 