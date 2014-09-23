Иллюстративное фото с сайта nesiditsa.ru Иллюстративное фото с сайта nesiditsa.ru В списке самарских отелей, предназначенных для приема туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 года, оказались бани и сауны. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщает портал ProGorodSamara. Как пояснила президент Самарской гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг, присутствие бань и саун в списке отелей обусловлено желанием чиновников заявить как можно больше площадок, пригодных для размещения гостей чемпионата мира. При этом критериям Международной федерации футбола (ФИФА) соответствуют лишь восемь отелей, а к приему обычных туристов готовы порядка 25 пунктов размещения из около 500 таковых в Самарской области. Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет ориентировочно с 8 июня по 8 июля. Помимо Самары, матчи мирового первенства будут сыграны в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.