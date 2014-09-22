В Актобе сотрудниками полиции задержана женщина, которая обманным путем "заработала" более 1 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. 19 сентября 2014 года в 22.30 в дежурную часть Саздинского отдела полиции обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что в мае 2013 года малознакомая женщина путем обмана завладела ее деньгами в сумме 500 тысяч тенге, пообещав оказать помощь в приобретении жилья по государственной программе. В тот же день в 22.40 в дежурную часть обратилась еще одна 31-летняя потерпевшая, которая сообщила, что малознакомая женщина в июне 2013 года путем обмана завладела ее деньгами в сумме 575 тысяч тенге и 700 долларов США за помощь в приобретение жилья по государственной программе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции задержана 65-летняя уроженка города, которая призналась в содеянном. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РК - «Мошенничество».