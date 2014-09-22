Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Возможно, в ближайшем будущем в Атырау откроют хоспис. Во всяком случае, этого не исключают в областном управлении здравоохранения. Как отметил руководитель управления, вопрос обсуждается. - Хоспис нужен у нас. Правда, когда будет возможность его открыть, пока не известно. Вполне возможно, что хоспис будет открыт на месте бывших туберкулезных больниц, - сказал руководитель управления здравоохранения Медыхан УТЕПКАЛИЕВ. В ближайшие два года в связи с оптимизацией в области планируется закрыть несколько туберкулезных больниц. На то есть и более веские причины - количество вновь выявленных заболевших с каждым годом становится меньше. И содержать больницы в каждом районе не имеет смысла. В управлении здравоохранении полагают, что хоспис можно будет открыть на базе закрываемых медучреждений. - Если раньше мы выявляли в год по тысячи больных, то сегодня эта цифра составляет порядка 560 больных, - подчеркнул Медыхан УТЕПКАЛИЕВ. На сегодняшний день закрыты туббольницы в двух районах области - Исатайском и Индерском. На очереди еще два района. По различным данным в Казахстане функционируют 6 хосписов. Согласно рекомендациям международных организаций в области здравоохранения, в одном небольшом городе должен быть как минимум один хоспис на 10-25 коек.