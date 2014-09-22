Об этом стало известно сегодня, 22 сентября, на судебном заседании по делу о получении взятки председателем суда №2 Зеленовского района Бакытжаном САТЫБАЛДИЕВЫМ. finpol12 Сегодня на суд для дачи показаний были вызваны дополнительные свидетели со стороны защиты САТЫБАЛДИЕВА. Гульнара МУСАГУРОВА на момент задержания судьи она занимала должность заведующей канцелярии суда №2. По ее словам, в тот день, 18 февраля, она находилась в своем кабинете, когда ей позвонили охранник "Кузета" и рассказал, что в суд вошли сотрудники финансовой полиции. Она поднялась на второй этаж, но первые минут 20 ее в приемную не пускали полицейские. Когда ее, наконец, пустили в приемную председателя суда, она там находилась около 1-1,5 часов, и за это время из кабинета судьи выходили и заходили несколько раз два сотрудника финансовой полиции, один из которых вышел еще раз, сказал кому-то по телефону, что "нашли" после чего в суд приехало руководство финполиции. О том, что сотрудники финансовой полиции сразу после сначала осмотра выходили и входили в кабинет рассказал суду секретарь подсудимого САТЫБАЛДИЕВА Абай КУСПАНОВ. Он подтвердил слова коллеги, и сказал, что когда и во сколько вошли полицейские, он не знает. Уже после финполовцев он вошел приемную, где находился до конца оперативных мероприятий. На вопрос адвоката Руслана ЖУМАГУЛОВА, выходили ли из кабинета судьи сотрудники полиции в течение первого часа осмотра, он ответил утвердительно. Один из таких сотрудников начальник отдела финполиции Дастан КАБАНОВ, остальных он не знает, но сможет узнать по видеозаписи. Напомним, в своих показаниях сотрудники финансовой полиции уверяют, что до обнаружения меченных денег, переданных ХАМЗИНЫМ, они из кабинета не выходили. В связи с тем, что на суд не явился главный свидетель - Абай ХАМЗИН, дело было отложено. Напомним, 18 февраля нынешнего года по подозрению в получении взятки был задержан председатель Зеленовского районного суда №2 Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ. Тогда в финансовой полиции по ЗКО рассказали, что к ним обратился директор ТОО «Гиният Курылыс» ХАМЗИН с заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя Зеленовского районного суда №2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, который вымогает у него взятку в сумме 200 тысяч тенге за не наложение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района. В тот же день с санкции прокурора ЗКО сотрудники финансовой полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке зафиксирован факт получения САТЫБАЛДИЕВЫМ в своем рабочем кабинете взятки в сумме 200 тысяч тенге от предпринимателя.