Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». internet В течение трех дней в Атырау проходил ежегодный конкурс «Атамекен Стартап» с призовым фондом в 600 тыс тенге. В интеллектуальной битве приняли участие более 70 проектов, в финал вышли все 14 команд, которые презентовали свои проекты в сельскохозяйственной сфере, строительной отрасли, в области развития спорта, организации досуга детей и молодежи, переработке отходов, производству БАДов, жидкого мыла, предоставлению услуг населению, озеленению территории, поддержке казахстанских интернет-видеопользователей. - Первое место с призовым фондом в 300 тысяч тенге присуждено команде «VPK» - Video People of Kazakhstan, с проектом по поддержке отечественных интернет-видеопользователей, - сказала пресс-секретарь палаты предпринимателей Атырауской области Асель ТЮЯКПАЕВА. Как поясняют авторы проекта, на сегодня казахстанские интернет–пользователи, размещая свое видео на Youtube, не получают за это никакого финансового вознаграждения. Молодые ребята планируют установить контакт с руководством портала Youtube посредством национального информационного холдинга «Арна Медиа», чтобы в последующем все авторы интернет-видеороликов могли получать финансовые средства от проката своей видеопродукции в интернете. - Второе место с призовым фондом 200 тысяч тенге - у команды «Экомен», предложившей проект по озеленению территории с использованием определенного сорта плюща. По результатам конкурса третье место с призовым фондом - 100 тысяч тенге - было присуждено команде «ДАБ», презентовавшей проект по производству препаратов на основе говяжьего панкреатина, - отметила Асель ТЮЯКПАЕВА.