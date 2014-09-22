Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрея ХЛЕВИНА. konoplya1 По словам Андрея ХЛЕВИНА, 18 сентября нынешнего года во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом в семи километрах от села Озерное Зеленовского района в лесном массиве Кирсановского заповедника была обнаружена плантация конопли. - Площадь культивированной плантации конопли составила 0,2 гектара, - рассказал Андрей ХЛЕВИН. - В тот же день на территории данного участка были задержаны трое жителей Уральска, у которых в 9 мешках и в одной спортивной сумке было обнаружено, согласно заключению эксперта, наркотическое средство - марихуана невысушенная весом 63,3 килограмма. На плантации полицейские собрали 417 кустов конопли весом в 350 килограммов. Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 413,3 килограмма. По словам начальника УБН, стоимость их на черном рынке может составлять более 124 миллионов тенге. К слову, задержанные, один из которых студент вуза, а два других - безработные, водворены в ИВС. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, перевозка, хранение или сбыт наркотический веществ в крупном размере". Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье " Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". По словам Андрея ХЛЕВИНА, с начала 2014 года в ЗКО было выявлено более 300 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 107 уголовно-наказуемых. Только за сбыт наркотиков на территории области полицейскими было возбуждено 88 уголовных дел, ликвидировано 2 наркопритона, выявлено два факта легализации денежных средств от незаконного оборота наркотических средств и 6 фактов культивирования наркосодержащих растений. Были задержаны 45 наркосбытчиков, 25 из которых возле учебных и увеселительных заведений города. Всего же с начала года в ЗКО с незаконного оборота изъято 150 кг 706 граммов наркотических веществ. konoplya3 konoplya2 konoplya5 konoplya6   Фото Медета МЕДРЕСОВА   