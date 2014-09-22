Совокупное состояние всех миллиардеров составило $7,3 трлн Количество миллиардеров в мире, по данным исследования компании Wealth-X и банка UBS, выросло до рекорда и составило 2325 человек. При этом только за последний год в мире стало на 155 больше миллиардеров. В июле суммарное состояние всех миллиардеров составило 7,3 трлн. долларов, или 4% от всего мирового богатства, пишет aif.ru. Согласно результатам исследования, наибольшее количество новоиспеченных миллиардеров приходится на азиатский регион. За последний год огромные состояния там заработали 52 человека, из них 33 — граждане Китая. Кроме того, специалисты проанализировали информацию о том, в каких странах преимущественно живут самые богатые люди в мире. Первое место занимает США — 510 человек, на втором месте — Китай (190), на третьем — Великобритания (130), на четвертом — Германия (123). Всего же в Европе насчитывается 755 миллиардеров, совокупная сумма состояния которых оценивается в 2,3 трлн. долларов. Был также составлен рейтинг городов, где предпочитают обитать самые богатые на Земле люди. Так, 103 человека отдали предпочтение Лондону, 85 выбрали в Москву, 82 предпочитают жить в Гонконге, 72 в Лондоне, а 37 в Пекине. В документе отмечается, что 80% самых богатых людей в мире заработали свои миллиарды самостоятельно, а не приумножая средства, унаследованные от родственников. Напомним, в рейтинг-2014 Forbes вошли 1645 человек с состоянием от 1 млрд. долларов. Их совокупное состояние составляет 6,4 трлн. долларов — на 1 трлн. долларов больше, чем годом ранее. В списке — рекордные 268 новичков, из них 42 — женщины. Всего в рейтинге 172 женщины, это также новый рекорд после прошлогоднего показателя в 138.