Правительство, с большим трудом сокращённое совсем недавно, предлагают расширить. Так, по мнению коммунистов, стране необходимо агентство по делам учителей, а лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев ностальгирует по упразднённому МЧС. Ну и многие рядовые граждане страны отмечают: с тех пор, как прошла реорганизация, госорганы с людьми практически не работают – заняты перераспределением функций и сотрудников, пишет газета "Мегаполис".
Напомним: Нурсултан Назарбаев существенно сократил Кабмин 6 августа этого года. Тогда многие эксперты высказывали мысль о том, что через год-другой правительство вновь разрастётся. Но, судя по настроениям в обществе, сбыться этот прогноз может гораздо раньше. В конце прошлой недели алматинские коммунисты предложили создать в Казахстане агентство по делам учителей.
– У нас было Агентство по делам государственной службы, я считаю, что по этой аналогии, такого же уровня, нужно создать агентство учителей. Чтобы они себя достойно чувствовали, имели высокий статус, зарплаты и защиту, – объяснил эту инициативу секретарь Алматинского горкома Коммунистической народной партии Казахстана Елнур Бейсенбаев.
В это же время в Астане президент сообщил о том, что в Казахстане будет создан институт уполномоченного по правам ребёнка. Это, конечно, не министерство, но тоже госструктура.
А тут ещё мажилисмен Азат Перуашев пытается найти тех, кто вместо МЧС будет предупреждать казахстанцев о надвигающихся природных катаклизмах. В качестве примера лидер «Ак жола» привёл серию подземных толчков, которые были зафиксированы близ Алматы в августе.
– Данная серия подземных толчков не сопровождалась предупреждениями населения о возможных повторениях, никакой информации о порядке необходимых действий граждан ни до, ни в ходе, ни после перечисленных событий не было. Тем самым встаёт вопрос о функциях бывшего МЧС по организации гражданской защиты как комплекса мер о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Какому государственному органу эти функции переданы? И какой именно орган ответственен за их надлежащее исполнение? – пытался разобраться депутат.
Справедливости ради стоит сказать, что определиться с тем, какие функции какому министерству переданы после реорганизации, не могут многие казахстанцы. Сайты новых госорганов пока толком не работают, а люди на местах, как уверяет заместитель председателя Нацпалаты предпринимателей Тимур Назханов, тем более.
– Изначально ожидалось, что реорганизация займёт очень много времени, потому как многие комитеты, агентства объединяются и меняют свой статус. Поэтому чиновники сейчас больше заняты тем, как это всё утрамбовать, укомплектовать, взять своих и выкинуть чужих людей, – рассуждает он.
Вместе с тем пока госслужащие ведут свои подковёрные баталии, работа у многих предпринимателей замерла: по причине отсутствия нужных бланков и печатей им не могут завизировать документы и даже подтвердить платежи.
– С одной стороны, вся эта реорганизация, наверное, должна привести к сокращению расходов экономики на содержание госаппарата, с другой, на мой взгляд, создаются просто огромные министерства, которые в итоге могут оказаться попросту неповоротливыми и негибкими, – выказывает опасения Тимур Назханов.
А для предпринимателя забюрократизированные процедуры выдачи любой госсправки – вполне реальные потери денег. Но что сделано, то сделано. Бизнесменам и всем остальным казахстанцам отныне и неизвестно сколько предстоит жить именно с таким составом Кабмина. И вместо того, чтобы горевать, наверное, надо приспосабливаться. Азат Перуашев советует в этот переходный период всем работать в прежнем режиме – бизнесмен не виноват, что у нового министерства нет нужной печати, чтобы заверить тот или иной бланк. А Тимур Назханов предлагает в случае каких-то проблем обращаться в региональный орган Нацпалаты. Мол, там и проконсультируют, и даже защитить от чиновничьего произвола смогут в случае чего. Но вот куда обращаться за консультацией простым гражданам – совсем непонятно.