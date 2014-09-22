Качественно меняем дверь Когда надоедает набивать шишки об углы обыкновенных распашных дверей, а стены оббивать их ручками, возникает желание внести долю комфорта в доме при помощи раздвижных дверей. Современное гениальное изобретение дизайнерской фантазии – двери шкафов-купе гениально укладывается и в дизайн помещений. Чего мы достигаем Использование пространства узких коридоров оптимизируется. Если открыты двери, нет необходимости устраивать слалом в коридоре, огибая препятствия. Использование дверных перегородок с легкостью может превратить квартиру-студию в многокомнатную. Дизайн интерьера становится уникальным, поскольку полотно двери отличается многообразием и материалов, и технологий. Полотно двери Это, собственно, сама дверь. Ее можно собрать из различного количества полос: от 1 до 8. Для монтажа перегородок подходит умопомрачительная конструкция из восьми полос. Материал может быть: комбинированным, массив дерева, дерево и стекло, стекло в окантовке из алюминия. Цена на конструкцию напрямую зависит от материала. Тем, чьи доходы не позволяют установить стеклянные перегородки, можно обратить внимание на эконом-вариант: ДВП или ДСП. Дверная коробка Удерживать двери в проеме будет конструкция, монтирующаяся в проем. Именно на ней закреплены основные направляющие для свободного движения полотна. Коробка производится из дерева, поскольку отвечает за долговечность двери. Надежно спрятать ее от посторонних глаз, призваны наличники. Направляющие и фурнитура Поскольку раздвижные двери должны легко и тихо открываться, направляющие для них подбираются высококачественные и экономить на них не нужно. Рельсы, ролики, стопор и ограничитель обеспечат мобильность и жизнеспособность двери. Кассета позволит укрепить двери, сделать их удобными. Ручки должны быть утоплены в дверное полотно, чтобы не препятствовать свободному хождению полотна.