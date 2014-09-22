Фото с сайта www.shark.kz Фото с сайта www.shark.kz На премии телеканала MuzZone «EMA-2014» казахстанского певца Нурлана Абдуллина сравнили с победителем «Евровидения-2014» Кончитой Вурст, сообщает корреспондент DailyNews.kz. Перед началом церемонии награждения гостям премии продемонстрировали шутливое слайд-шоу, где казахстанских артистов сравнивают с зарубежными коллегами. Как можно догадаться, поводом для сравнения Нурлана Абдуллина и Кончиты Вурст послужила борода. Не менее удивились гости премии, когда казахстанского певца Кайрата Нуртаса сравнили с Григорием Лепсом. Поводом для аналогии послужило то, что оба артиста любят выступать на сцене в темных очках. Напомним, Кайрат Нуртас победил в номинации «лучший исполнитель» и получил премию «EMA-2014». На это звание также претендовали Али Окапов и Айкын. На вручение премии Кайрат Нуртас не пришел, гостям «EMA-2014» было продемонстрировано видеообращение.