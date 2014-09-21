Во всем мире не утихает истерия по поводу выхода в свет новых iPhone 6 от компании Apple. Удивительная история произошла в Австралии - там первый покупатель "яблочного" флагманского смартфона от радости разбил его. Первый австралийский iPhone 6 сразу после покупки оказался на асфальте. Житель небольшого городка Перт, несколько недель проживший в очереди в местный магазин Apple, купив долгожданный iPhone 6, тут же его уронил, не успев отойти от магазина. Как только Джек вышел из дверей магазина, он попытался открыть новенькую коробочку и продемонстрировать покупку прессе, однако уже секундой позже первый проданный iPhone 6 в Австралии превратился в "первый упавший iPhone 6". По словам местного репортера, который успел снять падение нового гаджета на асфальт, у покупателя от волнения вспотели ладони, поэтому смартфон выскользнул у него из рук.