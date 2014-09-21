Фото с сайта www.dailyrecord.co.uk Фото с сайта www.dailyrecord.co.uk Глава Национальной партии, первый министр Шотландии Алекс Салмонд уходит в отставку. Об этом он объявил после поражения на референдуме о независимости, результаты которого стали известны в пятницу, 19 сентября, передает Reuters. «Для меня как лидера время практически вышло, но для Шотландии кампания продолжается, и мечта никогда не умрет», — заявил Салмонд. При этом он также сообщил, что сложит с себя полномочия лидера Национальной партии Шотландии. Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что полномочия страны, оставшейся в составе Соединенного Королевства по итогам референдума о независимости, будут расширены.