В поселке Таскала Западно-казахстанской области открылась шиншилловая ферма, передает корреспондент BNews.kz. Разведением зверьков с ценным мехом решился предприниматель из Семипалатинска Аскар Момынжанов. Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Аскар Момынжанов уже имеет опыт в выращивании пушных зверей. До этого он занимался норкой. Разводить шиншилл предприниматель решился в этом году. Аскар Момынжанов закупил на собственные средства 50 пар шиншилл, построил ферму. Место выбрано не случайно – регион находится на границе с Российской Федерацией. «Пока работаю один. Самое трудное в том, что опыт пока не наработан. Разведение шиншилл - новый вид деятельности не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. Например, в России на сегодня работают всего 3-4 крупные фермы. Сейчас главное – нарастить поголовье. Шиншиллы дают приплод 3 раза в год. Правда, 80% потомства – это самцы. Часть будем оставлять на увеличение племенного стада, часть – отправлять на реализацию в Москву», - говорит предприниматель. Шиншиллы славятся своим мехом. Шуба из меха этого зверька стоит от 10 тыс долларов США. Живет шиншилла в среднем 15-16 лет. В уходе неприхотлива. Основные правила содержания: поддержание чистоты, постоянной температуры 16-18 градусов Цельсия, а также наличие йода в комбикорме. Есть в рационе и витамины. Обязательным для животного является «купание» в песке – забавы ради и в целях гигиены. Кроме того, в каждой клетке лежит по кусту пеноблока – чтобы зубы точить. Из-за мирного нрава и забавной внешности шиншиллы нередко становятся домашними питомцами.