Вчера, 20 сентября, недалеко от поселка Серебряково, возле моста через Кушум, было найдено тело девушки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". serebr По словам очевидцев, тело пролежало в воде довольно долго и узнать, кто это, практически невозможно. Тело девушки увезли в морг для судебно-медицинской экспертизы. Как стало известно, тело нашел житель села Серебряково на берегу реки за мусульманским кладбищем. Предположительно, это 25-летняя Айдана ДОСКАЛИЕВА, пропавшая 13 августа по пути домой в село Щапово Зеленовского района ЗКО. Однако точно установить личность девушки можно будет лишь после проведенной экспертизы. В акимате Зеленовского района нам подтвердили информацию о том, что, действительно, вчера, 20 сентября, было найдено тело девушки. - Вчера во второй половине дня было найдено тело девушки, - рассказал замакима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. - Предположительно, это пропавшая жительница села Щапово. Другой информации на данный момент нет. Родные Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ по понятным причинам отказались от каких-либо комментариев. - Мы пока ничего не можем сказать. Еще ничего не ясно, - сказали родственники Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. Напомним, вечером 13 августа Айдана возвращалась из города домой в село Щапово Зеленовского района. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин. Машина не остановилась. Девушку с тех пор никто не видел. "МГ" следит за развитием событий. serebr2   serebr3 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА