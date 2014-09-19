ЧП произошло около семи часов вечера на пешеходном переходе по ул. Курмангазы возле магазина "Урал", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ural По словам очевидцев, белая Lada Granta не пропустила идущую по "зебре" девушку и сбила ее. За рулем авто находилась молодая женщина. Практически сразу же на место ДТП приехала скорая помощь и пострадавшая была госпитализирована. - Я ехала на небольшой скорости, - рассказала водитель Lada. - Просто девушка бежала по пешеходному переходу, она, видимо, выскочила с остановки и наискось перебегала дорогу. Я ее просто не заметила. По словам водителя, пострадавшая 1992 года рождения. После осмотра ее отпустили домой, так как ушибы были незначительные. На месте ДТП работают дознаватели. ural2 ural3   Фото Медета МЕДРЕСОВА